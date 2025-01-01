Алёна Бронникова Продовольственные товары в Пермском крае за год подорожали на 13,68% Рост цен на услуги составил 10,33% Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России

За год продовольственные товары в Пермском крае подорожали на 13,68%, с мая по июнь — на 0,61%. Годовая инфляция, по данным Банка России, сложилась в 9,51%, что превышает общероссийский показатель (9,4%). К маю в Прикамье прирост показателя составил 0,46%.

Самым существенным среди всех компонентов индекса потребительских цен остаётся повышение цен на продовольственные товары. Сильнее всего в июне подорожали морковь и картофель (+16,8 и +82,74% соответственно год к году). Основной причиной стал сравнительно низкий урожай в прошлом году, который пришлось компенсировать импортом. Пониженный урожай в странах-производителях в прошлом году также спровоцировал рост цен на кофе, какао и шоколад.

Снижение цен наблюдалось на капусту, помидоры, сладкий перец, лук и зелень в связи с поступлением свежего урожая открытого грунта из южных регионов России и стран ближнего зарубежья. Также продолжили дешеветь куриные яйца (-22,62% за год).

Фото: Пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России

Цены на непродовольственные товары в июне остались почти без изменений (+4,37% за год, -0,02% за месяц). Укрепление рубля повлияло на снижение стоимости отдельных импортных товаров, в том числе смартфонов, планшетов, ноутбуков, микроволновых печей, холодильников. Подешевели накопленные за год средства связи и компьютеры, бытовая техника, из-за доступности кредитов и снижения спроса — легковые автомобили.

Высокий спрос на парфюмерно-косметические товары стал причиной роста цен на них. Так, за 12 месяцев тушь для ресниц и детский крем подорожали на 10,32% и 16,5% соответственно.

Фото: Пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России

В связи с недостаточным увеличением предложения в условиях повышенного спроса продолжили расти цены на услуги (+10,33% за год, +0,84% за месяц). Выросли цены на билеты в кинотеатры (+44,25%), на отдых на Черноморском побережье и в Крыму (+1,55%), на речные круизы. Но благодаря укреплению рубля стоимость услуг в сфере зарубежного туризма снизилась.

Фото: Пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России

«С исключением сезонности темп прироста цен в июне по сравнению с маем ускорился. Усилению ценового давления способствовало ограниченное предложение отдельных видов плодоовощной продукции из-за сниженного урожая овощей в 2024 году», — прокомментировали в пресс-службе Центробанка.

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