В Перми срок активности объявлений о продаже вторичного жилья снизился на 28% Это самое значительное снижение среди городов-миллионников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным, предоставленным сервисом «Яндекс Недвижимость», в крупных городах России во втором квартале 2025 года средний срок экспозиции (время нахождения объявления в активном статусе) для готовых квартир на вторичном рынке сократился на 2,7%, достигнув 108 дней. Это первое подобное снижение за последние полтора года, так как в течение 2024 года этот показатель только рос. В Перми этот период уменьшился на 28%, опустившись до 75 дней, что является самым значительным снижением среди городов-миллионников.

Параллельно с этим увеличилось число продавцов, готовых предоставить скидку: если в первом квартале доля объявлений со сниженной ценой составляла в среднем 49,5%, то во втором квартале она возросла до 50,8%. В то же время, количество объявлений, в которых владельцы повышают цену, снизилось на 1,9% (с 8,3% в первом квартале до 6,4% во втором). Средний размер скидки в Перми во втором квартале составил 4,7%, что практически соответствует показателю первого квартала (4,8%), что указывает на стабильность размера скидок на готовые квартиры.

«Во втором квартале мы впервые за полтора года фиксируем сокращение сроков экспозиции на вторичном рынке, — комментирует коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров. — Это может говорить о том, что покупатель становится активнее — прежде всего в отношении объектов, где собственники готовы к торгу».

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