Сельхозпроизводство в Пермском крае выросло на 3% Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут оценила результаты и перспективы развития АПК региона Поделиться Твитнуть

Фото: Минсельхоз РФ

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут 25 июля посетила Пермский край с рабочим визитом. Во время встречи с губернатором Дмитрием Махониным обсуждались результаты и перспективы развития агропромышленного комплекса региона.

Как отметила глава ведомства, в прошлом году сельхозпроизводство в Прикамье выросло на 3%. В основном регион специализируется на животноводстве, так, по итогам 2024 года, увеличились объёмы производства скота и птицы на убой, а надои молока на одну корову достигли 8,5 тонны.

Фото: Минсельхоз РФ

«На сегодняшний день приоритетным направлением в сельхозотрасли является молочное животноводство. Поставили себе цель к 2030 году увеличить производство молока на 200 тыс. тонн. Для этого совершенствуем меры поддержки. Кроме того, используем федеральные меры поддержки. По итогам 2024 года федеральный отбор на получение субсидий прошли восемь проектов. Сейчас совместно с аграриями региона прорабатывается введение новых мер поддержки для производителей молока с 2026 года», — рассказал Дмитрий Махонин.

Во второй декаде августа в Прикамье начнётся уборочная кампания. По словам губернатора, все мероприятия ведутся по графику, до агропредприятий доведено более 57% мер поддержки для подготовки техники, запасов горюче-смазочных материалов и хранилищ.

Обсуждая меры поддержки, стороны обсудили и реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В малых населённых пунктах региона появились современные социальные объекты, спортивные комплексы и многофункциональные центры, были обновлены инженерная инфраструктура и дороги. Всего с 2020 года на эти цели было выделено более 2 млрд руб.

Оксана Лут также остановилась на одной из приоритетных задач — кадровое обеспечение отрасли АПК. Минсельхоз России в данный момент выстраивает новую комплексную систему подготовки специалистов, обучение которых начинается со школы.

В рамках встречи Оксана Лут и Дмитрий Махонин приняли участие в церемонии награждения федеральными и региональными наградами лучших представителей отрасли Пермского края. После этого они посетили агропредприятия и образовательные учреждения. В частности, филиал Пермского агропромышленного техникума в с. Бершеть, крупнейший в регионе тепличный комплекс «Пермский» в Чусовом и флагманский рудник «Уралкалия».

Фото: Минсельхоз РФ

Филиал Пермского агропромышленного техникума реализует проект по подготовке кадров для АПК с участием индустриальных партнёров, по проекту «Профессионалитет» здесь созданы девять современных лабораторий для организации практических занятий студентов по ремонту сельхозтехники, инженерии, гидропневмоавтоматике, автоматизации и цифровому земледелию.

Тепличный комплекс «Пермский» был создан при краевой поддержке, благодаря реализации приоритетного инвестпроекта. Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой». Здесь появилось более 700 новых рабочих мест для жителей Чусового, Гремячинска, Горнозаводска, Лысьвы и других населённых пунктов. На площади 24,5 га специалисты выращивают в защищённом грунте огурцы и томаты, обеспечивая в 24,5 тыс. тонн продукции в год.

«Уралкалий» является одним из крупнейших производителей калийных удобрений в мире. Верхнекамское месторождение солей — второе в мире по величине и запасам калийных солей, его промышленная разработка ведётся с 1934 года. Министр сельского хозяйства познакомилась с процессом добычи сильвинитовой руды и работой горной техники на месторождении.

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