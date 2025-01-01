События фестиваля «Город встреч» в Перми посетили 122 тысячи человек Ночь города состоится в конце августа Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В этом году мероприятия пермского фестиваля «Город встреч» посетили уже 122 тыс. человек, сообщили в Минкультуры региона.

В течение девяти фестивальных дней на различных площадках выступили шесть ведущих российских музыкальных групп, были организованы десятки интерактивных зон, проведены мастер-классы и выступления местных талантов.

Уже состоялись фестивали «Обряды-наряды», «Стар фест», «Танцуй. Открывай», «Ведём себя культурно» (это мероприятие объединило более 25 тыс. участников и зрителей).

Итоговое событие «Города встреч» — Ночь города — состоится в конце августа.

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