В Прикамье поскользнувшаяся коммунальщица отсудила у работодателя 300 тысяч Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае работница коммунальной службы получила серьёзное увечье при выполнении работ на газовой котельной. Причиной происшествия стало ненадлежащее состояние территории: руководство не обеспечило уборку снега и не применило антигололедные средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Уточняется, что по пути к месту работы женщина поскользнулась, упала и получила закрытый перелом шейки левой плечевой кости. Проверка выявила ряд нарушений правил безопасности труда.

Полученная травма потребовала проведения сложной хирургической операции и продолжительного восстановления, сопровождавшегося интенсивными болевыми ощущениями и потерей способности к самообслуживанию. Пострадавшая подала иск в суд с требованием о выплате компенсации морального ущерба.

Суд удовлетворил иск, установив, что халатность работодателя привела к нарушению конституционного права работницы на безопасные условия работы. С коммунальной организации было взыскано 300 тыс. руб. в пользу пострадавшей.

Исполнительный лист по данному делу был направлен в отделение судебных приставов по городам Губаха и Гремячинск ГУФССП России по Пермскому краю для исполнения.

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