В Пермский политех поданы рекордные 44,5 тысячи заявлений на поступление Ещё 11,8 тысячи заявлений поступили от желающих обучаться на контрактной основе Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Пермский политех (ПНИПУ) абитуриенты подали 44 526 заявлений. Документы в вуз поступили более чем от 10 тыс. юношей и девушек со всех уголков страны. Кроме того, 11 851 заявление поступило от желающих обучаться на контрактной основе. Своё согласие на зачисление подтвердили свыше 3076 абитуриентов. Приёмная кампания в вузе стартовала 20 июня, а 25 июля завершился приём документов на бюджетные места по направлениям бакалавриата и специалитета.

Как сообщили в пресс-службе ПНИПУ, в этом году вуз предоставил на 400 бюджетных мест больше, чем в прошлом, — всего 3456.

«Более 600 абитуриентов выбрали целевое обучение, нацеленное на работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Отрадно, что 99% заявлений поступило через суперсервис «Поступай в вуз онлайн» портала госуслуг. Этот современный инструмент значительно упростил процесс подачи документов, сделав его быстрее, удобнее и доступнее», — рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии Руслан Гарифзянов.

В то же время он отметил, что, несмотря на цифровизацию, абитуриенты по-прежнему имели возможность лично посетить университет, пообщаться с представителями факультетов и узнать о программах и направлениях подготовки.

Наибольший интерес у поступающих вызвали направления: «Государственное и муниципальное управление» (1396 заявлений), «Нефтегазовое дело» (1373), «Строительство» (1337), «Экономика» (1304), «Информатика и вычислительная техника» (1299), «Программная инженерия» (1186), «Менеджмент» (1165), «Информационная безопасность» (802) и «Химическая технология» (430).

В пресс-службе вуза отмечают, что приём согласий на зачисление от поступающих по общему конкурсу завершится 5 августа в 14:00. Списки зачисленных на бюджетной основе будут опубликованы 7 августа.

Процедура заключения договоров на обучение на контрактной основе завершится 25 августа в 18:00, а 27 августа будет издан приказ о зачислении на обучение по программам бакалавриата и специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

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