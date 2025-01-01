Жителям ряда территорий Пермского края запретили посещать леса
Ограничения вводятся до 3 августа
В связи с установлением высокого, IV класса пожарной опасности, жителям ряда территорий Пермского края запретили посещать леса с 28 июля по 3 августа. Об этом сообщили в Минприроды региона.
Ограничения затрагивают Кочевское, Кудымкарское и Чайковское лесничества, а также Частинское участковое лесничество, входящее в состав Осинского лесничества ГКУ ПК «Управление лесничествами Пермского края».
На указанных территориях временно приостановлено посещение лесных массивов, за исключением случаев проезда по дорогам, предназначенным для общего пользования.
О любых случаях лесных пожаров просят сообщать в круглосуточном режиме в Региональную диспетчерскую службу по тел. 8 (342) 241-08-52 и 234-94-44 или по номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
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