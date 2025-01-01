В Пермском крае принудительно госпитализировали больную туберкулезом Поделиться Твитнуть

В Чайковском сотрудники службы судебных приставов обнаружили женщину, уклонявшуюся от лечения туберкулеза, и принудительно отвезли её в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что у 21-летней пациентки диагностировали открытую форму туберкулеза легких. Это заболевание крайне опасно для жизни и требует временной изоляции от социума в сочетании с продолжительным курсом антибактериальной терапии. Несмотря на это, женщина отказывалась от лечения, ставя под угрозу здоровье окружающих.

Поскольку её состояние представляло значительную опасность для населения, медики обратились в суд для получения разрешения на принудительную госпитализацию. Соответствующее постановление было передано в отдел судебных приставов города Чайковского ГУФССП России по Пермскому краю.

Некоторое время пациентка скрывалась от правосудия, но благодаря оперативным действиям сотрудников службы её местонахождение было установлено. Женщину доставили в специализированный клинический центр, где ей предстоит провести не менее полугода.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.