Пермская «Парма» подписала контракт на сезон с американским защитником Джейлену Адамсу 29 лет Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Защитник из США Джейлен Адамс присоединился к баскетбольному клубу «Парма». Как уточнили в пресс-службе команды, соглашение с 29-летним американцем, чей рост составляет 191 см, заключено на один сезон.

В период обучения в университете Адамс четыре года играл за команду «Коннектикут Хаскис» в Национальной студенческой атлетической ассоциации (NCAA). Начал свою профессиональную карьеру в команде G-League «Эри БэйХокс», базирующейся в США.

Помимо этого, имеет опыт выступлений во французском «Шампань Баскет», израильских «Хапоэль Иерусалим» и «Маккаби Тель-Авив», турецком «Тюрк Телеком» и китайском «Бейджин Дакс».

В прошлом сезоне Джейлен выступал за израильский «Хапоэль Холон» в Лиге Чемпионов. Его средние показатели за игру: 15.1 очка, 3.1 подбора и 2.8 передачи; на площадке проводил 28 минут.

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