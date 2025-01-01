Роспотребнадзор снял с продажи в Прикамье 1,1 тонны овощей и фруктов
Доля нестандартных образцов продукции составила 2,3%
В течение первой половины 2025 года, в рамках контрольно-надзорной деятельности, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверило 688 предприятий, включая промышленные производства, предприятия общественного питания и торговые точки, занимающиеся оборотом фруктов и овощей, сообщает пресс-служба ведомства.
Было исследовано 1137 образцов плодоовощной продукции для оценки качества и безопасности. Доля нестандартных образцов составила 2,3%. Превышение содержания токсичных веществ и радионуклидов в исследованных образцах не обнаружено.
По фактам выявленных нарушений в отношении плодоовощной продукции и процессов ее оборота были приняты меры административного воздействия. Составлены протоколы об административных правонарушениях, и виновные лица привлечены к ответственности.
Из оборота было изъято 62 партии плодоовощной продукции общим весом 1126,154 кг.
Надзор за качеством плодоовощной продукции, реализуемой на территории Пермского края, продолжается.
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