Роспотребнадзор снял с продажи в Прикамье 1,1 тонны овощей и фруктов Доля нестандартных образцов продукции составила 2,3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение первой половины 2025 года, в рамках контрольно-надзорной деятельности, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверило 688 предприятий, включая промышленные производства, предприятия общественного питания и торговые точки, занимающиеся оборотом фруктов и овощей, сообщает пресс-служба ведомства.

Было исследовано 1137 образцов плодоовощной продукции для оценки качества и безопасности. Доля нестандартных образцов составила 2,3%. Превышение содержания токсичных веществ и радионуклидов в исследованных образцах не обнаружено.

По фактам выявленных нарушений в отношении плодоовощной продукции и процессов ее оборота были приняты меры административного воздействия. Составлены протоколы об административных правонарушениях, и виновные лица привлечены к ответственности.

Из оборота было изъято 62 партии плодоовощной продукции общим весом 1126,154 кг.

Надзор за качеством плодоовощной продукции, реализуемой на территории Пермского края, продолжается.

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