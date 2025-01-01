В Пермском крае зарплатные предложения в рознице выросли на 17% Количество предложений работы снизилось на 12% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом полугодии 2025 года в Пермском крае в розничном секторе было размещено 9,7 тыс. вакансий. Количество предложений работы снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Тем не менее, потребность в сотрудниках остается значительной: на одну вакансию приходится лишь 1,4 резюме, в то время как нормальным считается показатель в диапазоне 4,0-7,9.

Наибольшая потребность в специалистах наблюдается среди продавцов-консультантов и кассиров, также ощущается нехватка мерчендайзеров, товароведов, администраторов магазина и торгового зала. Конкуренция среди директоров магазинов и сетей находится на нижней границе нормы. Высокий уровень конкуренции наблюдается среди супервайзеров и промоутеров.

В Пермском крае медианная предлагаемая заработная плата в первом полугодии составила 46,8 тыс. руб., что на 17% больше, чем в предыдущем году.

Самые высокие зарплаты в розничной торговле предлагают в Чукотском АО (90 тыс. руб.), Магаданской области (80 тыс. руб.), Камчатском крае (79,7 тыс. руб.), Москве (78 тыс. руб.) и Сахалинской области (71,7 тыс. руб.).

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