В Прикамье похоронят двух бойцов СВО из Верещагинского округа Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В ходе специальной военной операции погибли жители Верещагинского округа Алексей Козоногов и Дмитрий Патраков. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Алексей Козоногов, участвовавший в СВО в качестве младшего сержанта, родился в Верещагино 3 мая 1985 года. Там он окончил школу, а затем нефтяной колледж в Перми и Ижевскую сельскохозяйственную академию, получив профессию инженера.

Алексей служил в армии, после чего работал на молочном заводе. Погиб 27 августа 2024 года.

С военнослужащим простятся 30 июля в 11:00 во Дворце досуга (ул. Железнодорожная, 16). В 11:30 пройдёт траурный митинг.

Дмитрий Патраков родился 1 августа 1991 года в д. Соколово. Учился в Соколовской школе, затем получил профессию строителя в Краснокамске. Служил в танковых войсках. После армии работал строителем. Погиб 19 февраля 2024 года.

Прощание с солдатом пройдёт 29 июля в 15:00 в Соколовском доме культуры (ул. Ленина, 35). У него остались жена и двое сыновей.

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