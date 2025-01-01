Пожарную каланчу на улице Куйбышева в Перми передали в собственность города Ранее в ней свои декорации хранил театр «У Моста» Поделиться Твитнуть

Пожарная каланча в Перми

fireman.club

В Перми здание бывшей пожарной каланчи, расположенное по ул. Куйбышева, 11, теперь принадлежит городу. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», ссылаясь на пермский департамент имущества.

Напомним, в 2021 году театр «У Моста» (располагается в здании по соседству) и МЧС России заключили соглашение о безвозмездном использовании пожарной каланчи для хранения декораций и реквизита. Действие этого соглашения завершилось в конце лета 2023 года, и продление не было оформлено. Однако театр продолжал использовать каланчу в качестве склада в течение некоторого времени. В начале 2024 года прокуратура Ленинского района обратилась в суд, требуя устранить нарушение установленного порядка управления нежилой недвижимостью.

Согласно информации издания, после передачи каланчи на баланс муниципалитета здесь возможно возведение новой театральной сцены за счёт инвестиций. Театр «У Моста» давно ищет новую площадку, но пока безуспешно.

Директор театра Юлия Аверьянова заявила, что не располагает информацией о переходе здания пожарной каланчи в ведение городских властей. Касательно перспектив возведения новой сценической площадки для театра «У Моста», она воздержалась от комментариев. В департаменте культуры сообщили, что планов по строительству новой сцены для вышеупомянутого театра в районе каланчи нет.

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