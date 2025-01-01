Поставки древесной щепы из Пермского края в регионы ПФО выросли вдвое Поделиться Твитнуть

РЖД

В 2025 году наблюдался значительный рост объёмов поставок древесной щепы из Пермского края в Нижегородскую область и Башкортостан, сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

С начала января по конец июля из Пермского края было отправлено 21,66 тыс. тонн и 610 куб. м. щепы в указанные регионы. Этот показатель в 2,36 раза выше аналогичного периода предыдущего года, когда было вывезено 9,16 тыс. тонн и 186 куб. м. В рамках этих поставок было оформлено 368 карантинных сертификатов.

В частности, 25 июля 2025 года Управлением Россельхознадзора была проведена проверка отправки 1,2 тыс. тонн щепы в Башкортостан непосредственно на территории Пермского края.

Для подтверждения фитосанитарной безопасности партии были взяты образцы и отправлены на анализ в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторные исследования подтвердили отсутствие каких-либо карантинных вредителей, что позволило оформить необходимые карантинные сертификаты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.