Пермская благотворительная организация запустила лендинг об этичной журналистике Проект рассказывает о том, как этично писать о бездомных людях Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Благотворительная организация «Территория передышки» объявила о запуске лендинга (одностраничного сайта) «Писать этично», посвящённого этичному освещению жизни людей, столкнувшихся с бездомностью. По словам организаторов, проект призван стать путеводителем для тех, кто стремится говорить о проблеме без прикрас и предрассудков.

На странице в Сети представлены мини-видеоуроки, брошюры и материалы, помогающие СМИ корректно брать интервью у людей, оказавшихся в беде.

«Писать этично» — это проект, призванный изменить взгляд на проблему бездомности в медиа, разрушить стереотипы и дать голос тем, кто долгое время оставался в тени. В этом году проект обрел форму онлайн-лендинга, чтобы каждый, кому небезразлична чужая судьба, мог поделиться этой ценной информацией.

«Территория передышки» приветствует стремление журналистов рассказывать эти истории, ведь за каждой из них — уникальный опыт, способный изменить мир к лучшему. Чем больше людей научатся говорить и писать о проблеме бездомности честно и уважительно, тем больше надежды на то, что мир станет терпимее и отзывчивее к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. А это уже огромный шаг вперед», — говорят организаторы проекта.

Лендинг «Писать этично» — плод усилий проекта «Писать этично: школа-интенсив для журналистов о том, как писать об уязвимых социальных группах», победившего в конкурсе «Практики личной филантропии и альтруизма» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

«Новый компаньон» уже рассказывал, что инициатором и автором проекта стала соосновательница «Территории передышки» Анна Фадеева.

Напомним, с 2018 года в Перми работает дневной центр для людей в беде «Территория передышки». Это место, куда человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации или на улице, может прийти и бесплатно принять душ, постирать вещи, получить горячий чай, одежду, средства гигиены и первую помощь. В центре можно получить консультацию и помощь социальных работников, юриста или психолога.

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