В Прикамье мать осуждена за истязание двух маленьких детей Приговор вступил в силу Поделиться Твитнуть

Вступил в законную силу приговор в отношении жительницы Лысьва, признанной виновной в истязании двух несовершеннолетних детей. Женщина признана виновной по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Судом установлено, что мать двоих несовершеннолетних детей злоупотребляла алкоголем. Женщина не интересовалась здоровьем малолетних детей, не занималась их лечением, не обеспечивала их полноценным питанием, санитарно-гигиеническими условиями проживания. Периодически в течение 2024 года, используя малозначительные поводы, наносила детям побои.

Суд назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Кроме того, удовлетворён иск прокурора на сумму 200 тыс. руб., заявленный в уголовном процессе в интересах несовершеннолетних потерпевших, которые с сентября 2024 года проживают в Центре помощи детям, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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