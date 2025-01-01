Центровой Дмитрий Халтурин покидает пермскую «Парму» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Дмитрий Халтурин, игравший на позиции центрового, завершает свое пребывание в пермском БК «Парма», сообщает пресс-служба клуба.

Игроку 23 года. Его рост 210 см. Центровой защищал цвета клуба на протяжении двух последних сезонов. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он выходил на площадку в девяти играх, демонстрируя средние показатели в 2 очка и 1,3 подбора за матч.

Клуб выразил благодарность Дмитрию за сотрудничество и пожелал ему удачи в дальнейшей профессиональной деятельности. «Пусть впереди будет только рост и новые победы!» — сказано в сообщении.

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