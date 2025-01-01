В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в драке со стрельбой Поделиться Твитнуть

Пермский Минздрав предоставил информацию о состоянии граждан, пострадавших в результате массовой потасовки 25 июля на ул. 30 лет Победы в Березниках.

Ранее в сети Интернет появилось видео, запечатлевшее конфликт между мужчинами, в ходе которой один из участников применил травматические оружие против своих противников.

По словам очевидцев, после инцидента в больницу доставили двоих пострадавших.

28 июля представители краевого Минздрава сообщили, что за медицинской помощью обратились трое. Одному из них было назначено амбулаторное лечение, а двое госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как удовлетворительное, второго — как тяжёлое.

В ГУ МВД России по Пермскому краю проинформировали об установлении всех участников конфликта и начале проверки для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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