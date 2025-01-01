Первый матч нового гандбольного чемпионата «Пермские медведи» сыграют на выезде Утверждён календарь игр Поделиться Твитнуть

Фото: t.me/permmedvedi /Павел Хомяков

Календарь OLIMPBET Суперлиги — российского гандбольного чемпионата среди мужских команд сезона 2025/26, согласованный с клубами, 28 июля утверждён Высшим Советом Федерации гандбола России.

В грядущем сезоне за титул поборются 12 коллективов, включая «Пермских медведей». Вакантное место «Воронежа», выбывшего из Суперлиги в прошлом сезоне из-за финансовых трудностей, займёт омский «Скиф», триумфатор Высшей лиги. Ещё одним дебютантом станет московский клуб «МССУОР №2-Академия», получивший путёвку в элиту по итогам стыковых матчей.

Старт турнира для пермской команды намечен на 7 сентября. В Ставрополе «Пермские медведи» встретятся с местным «Виктором». Далее, 12 сентября, их ждёт выезд в Москву на игру с дебютантами лиги из «МССУОР №2-Академия». Первая домашняя игра сезона запланирована на 20 сентября против «Чеховских медведей».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.