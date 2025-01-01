Полиция, ФСБ и Росгвардия провели в Перми масштабный рейд по мигрантам Обследованы склады, гаражи, СТО и НТО в Дзержинском районе Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Дзержинском районе Перми сотрудники полиции, совместно с представителями ФСБ и Росгвардии, провели масштабную оперативно-профилактическую акцию. В рамках мероприятия были обследованы различные объекты, включая складские помещения, гаражные комплексы, станции технического обслуживания автомобилей, пункты приема металлолома, торговые предприятия, другие места, где регистрируется большое количество иностранных граждан.

В ходе рейда правоохранители выявили местонахождение четырех лиц, причастных к совершению краж. Один из них находился в федеральном розыске в связи с совершением преступлений, квалифицируемых статьями 158 («Кража») и 105 («Убийство») УК РФ.

Проведена проверка соблюдения миграционного законодательства 46 иностранными гражданами. Зафиксировано 25 административных правонарушений, по каждому из которых составлен соответствующий протокол. Возбуждены два уголовных дела по фактам фиктивной регистрации иностранных граждан по месту пребывания на территории РФ.

В ходе проверки торговых точек полицейскими инициировано два материала проверки по фактам продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста.

В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств сотрудники полиции задержали женщину, занимавшуюся распространением запрещенных веществ путём закладок. При личном досмотре у неё было обнаружено и изъято 25 свертков. Экспертиза установила, что содержимым свертков является наркотическое вещество мефедрон, общая масса которого превышает 7 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана согласно статье 91 УПК РФ. Кроме того, выявлен случай систематического предоставления жилой площади для употребления наркотических и психотропных веществ, по которому также возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено около 30 нарушений административного законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

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