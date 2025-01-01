В Перми оформили участок под строительство хоккейной коробки у бассейна «Рекорд» Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми завершилась процедура оформления земельного участка, выделенного под возведение спортивного сооружения.

Как уточнили городские власти, участок площадью 606 кв. м расположен по соседству с бассейном «Рекорд» (ул. Гашкова, 20а). Согласно проекту, на данной территории будет построена современная хоккейная коробка.





Ранее на этом месте уже существовала хоккейная площадка, однако ни сам объект, ни земля под ним не были должным образом зарегистрированы. Данное обстоятельство препятствовало проведению ремонтных работ или модернизации. В результате отсутствия обслуживания объект пришёл в запустение и фактически был заброшен.

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