Студент Пермского политеха взял «золото» на международных соревнованиях по легкой атлетике

19 июля в Омске на крупной международном турнире «Мемориал омских легкоатлетов» собрались более сотни атлетов из России, Беларуси и Казахстана. Соревновательная программа включала в себя широкий спектр легкоатлетических дисциплин, от бега до метания ядра. Пермский край на этих соревнованиях представлял студент строительного факультета ПНИПУ Станислав Угрин. Его усилия принесли заслуженное «золото» — он стал первым на дистанции в 1500 м, показав время 3:48:28.

Как сообщил бегун, поддерживать скорость на протяжении всей дистанции было сложной задачей, но умение отключаться от эмоций помогло ему сосредоточиться и достичь победы. Теперь легкоатлет планирует готовиться к Чемпионату России, который пройдет в Казани в начале августа.





Станислав Угрин с 17 лет начал профессиональные тренировки под руководством Александра Попова, тренера колледжа олимпийского резерва Пермского края. К настоящему времени, учась на четвертом курсе, он является мастером спорта России, многократным победителем соревнований регионального и федерального масштаба. В числе его последних достижений — серебряная и бронзовая медали на Кубках России, а также победа на соревнованиях «Звезды студенческого спорта».