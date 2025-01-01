Почта России анонсировала выпуск почтовой марки с видом Перми
В рамках серии «Города трудовой славы» 27 августа «Почта России» введёт в обращение шесть марок. Каждая марка будет украшена узнаваемыми архитектурными объектами, монументальными изваяниями и мемориалами, в том числе и из Перми. Об этом пишет «Рифей».
На марке, посвященной краевому центру, будет запечатлён мемориальный комплекс «Героям фронта и тыла» на эспланаде. К выпуску марок приурочен выпуск художественных конвертов и специальных памятных штемпелей.
В Перми состоится презентация новой почтовой марки и торжественная церемония гашения.
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