Пермское УФАС возбудило дело на Сбербанк за нарушение закона о рекламе

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю инициировало разбирательство в отношении ПАО «Сбербанк» в связи с возможными нарушениями рекламного законодательства.

Причиной послужила реклама банка на здании по ул. Машиностроителей в Александровске, содержащая заявления о «самом надежном банке» и «самом популярном кредите».





Примечательно, что значительная часть текста в рекламном объявлении выполнена чрезвычайно мелким шрифтом, делающим его трудночитаемым.





Согласно законодательству, использование нечитаемого шрифта в рекламе, а также сравнительные заявления без чётких критериев и объективного подтверждения недопустимо.





В рассматриваемой рекламе Сбербанка не были указаны конкретные критерии, на основании которых проводилось сравнение, и не представлено объективных доказательств, подтверждающих заявленные утверждения.