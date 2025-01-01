В Соликамском лесничестве Прикамья вспыхнул лесной пожар Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

27 июля в Соликамском лесничестве оперативно потушили лесной пожар, охвативший 0,01 га, сообщили в Минприроды Пермского края.

С начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано 13 лесных пожаров, общая площадь которых составила 28,1 га. При этом 92,3% возгораний ликвидированы в первые 24 часа.

По данным на утро 28 июля, активных очагов огня в лесах Пермского края не зафиксировано.

Для контроля ситуации организовано круглосуточное дежурство сотрудников Министерства природных ресурсов Пермского края, лесничеств и лесхозов. Региональная диспетчерская служба СГБУ «Пермский лесопожарный центр» также работает в режиме 24/7. Ведется авиационное и наземное патрулирование лесных территорий. Более 5 млн га леса находятся под наблюдением 70 видеокамер системы «Лесохранитель».

При обнаружении возгорания в лесу немедленно сообщите об этом в Региональную диспетчерскую службу по тел. 8 (342) 241-08-52 и 234-94-44 или на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.