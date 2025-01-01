Фестиваль «Причал» в Перми посетили 25 тысяч человек Он проходил три дня на разных площадках Поделиться Твитнуть

фото: ПермьКонцерт

Организаторы подвели итоги четвёртого фестиваля «Причал», который в прошедший уикенд развернулся в Перми на нескольких площадках.

В пятницу в рамках фестивальной программы посетители смогли побывать в музее истории Пермского порохового завода. Основные музыкальные события субботы переместились на набережную в Кировском районе. В воскресенье центром притяжения стал судостроительный завод «Пермская судоверфь».

На протяжении двух дней на музыкальных сценах выступали молодые группы и исполнители, такие как O'LovO, «Девара», HOPELAKE, Sing Sing, «Это не моё», Dozen Doors, «Универмаг», INTIMUS, «Коннемара», «Макконахи». Хедлайнерами музыкальной программы стали известные пермские коллективы: группы «ROCKY-II», «Смирный и друзья», а также ансамбли «Иваны», «Воскресение», «Ба-Ба-Ту», фолк-проект «Варья», балалаечник Андрей Киряков и певица Мария Савостина.

В цехе судоверфи состоялся концерт камерного оркестра «Орфей». В старом дебаркадере на берегу затона открылось арт-пространство, посвященное истории судостроения, где демонстрировались фильмы о пароходстве. Выставочные площадки фестиваля также работали на даче Синакевича и в центре детского творчества «Исток». Большой интерес у зрителей вызвали прогулки, аудиопроменады и экскурсии по Кировскому району: в лесной части, по микрорайонам Водники и Судозавод, вокруг нижнекурьинских дач и по берегу Камы. Наиболее популярной стала экскурсия на судостроительный завод, которую за два дня посетило более 800 человек. Экскурсии также проводились на судах «ЭкоходЪ» и «Ягошиха», доставлявших зрителей в Кировский район по воде.

В лектории выступили известные пермские экопросветители Денис Исаков и Аника Рик. Специальным гостем фестиваля стал актер Илья Ильиных, сыгравший роль Овечкина в фильме «Географ глобус пропил».

фото: ПермьКонцерт

Сюрпризом для зрителей стал визит писателя Алексея Иванова, чьё творчество, по словам организаторов, вдохновило на создание фестиваля четыре года назад. Вместе с продюсером Юлией Зайцевой он встретился с читателями, ответил на их вопросы и провёл автограф-сессию.

Финальным аккордом фестиваля стало мультиформатное шоу с «танцующими» кранами, сопровождавшееся пиротехническими и сценическими эффектами, выступлением оркестра и диджея. Многотонные краны синхронно двигались под музыку, написанную композитором Никитой Савостиным.

Всего фестиваль «Причал» в Перми посетили 25 тыс. человек.

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