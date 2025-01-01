В Прикамье простятся с погибшим на СВО Евгением Туневым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Оханского округа

29 июля в Оханске Пермского края состоятся похороны уроженца города, погибшего на СВО в ноябре прошлого года, Евгения Тунева. Военнослужащий служил в мотострелковом подразделении. Ему было 48 лет.

Евгений Тунев — выпускник Оханской средней школы и профессионального училища №74 по специальности «тракторист», проходил службу в рядах ракетных войск стратегического назначения. На СВО отправился из Перми, где в последние годы работал сварщиком-газорезчиком.

В сообщении властей уточняется, Евгений Тунев пал смертью храбрых вблизи населенного пункта Терцы.

Администрация Оханского округа выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего воина.

Церемония прощания начнётся в 11 часов в Оханском КДЦ.





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