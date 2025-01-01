Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермь приезжает мастер танца буто Кацура Кан В образовательную программу входят лекция, буто-экспедиция в Каменный город и авторская буто-мастерская Поделиться Твитнуть

Фото: Надежда Штырова

В Перми с образовательной программой побывает один из старейших действующих и самых узнаваемых мастеров японского танца буто Кацура Кан. Он проведёт буто-мастерскую — 15 часов интенсивной танцевальной практики.

Буто — стиль японской авангардной хореографии, возникший после Второй мировой войны на стыке немецкого экспрессионистского танца и традиционной японской эстетики и философии. Основа буто — телесное существование вне канонов. Практики буто используют не только хореографы разных стран, но и телесно ориентированные психотерапевты и другие специалисты.

Мастерская начнётся 5 августа с буто-экспедиции в Каменный город, во время которой Кацура Кан будет исследовать вместе с участниками мастерской взаимодействие человека с прикамским ландшафтом. По словам организатора приезда Кацура Кана Марии Баленко, мастер проводит подобные экспедиции во всех территориях, где проходят его занятия.

С 6 по 8 августа пройдут занятия мастерской, рассчитанной, в первую очередь, на актёров любых театров — не только танцевальных, но и драматических, и даже кукольных, а также на всех, кто интересуется практиками телесности.

6 августа в частной филармонии «Триумф» Кацуро Кан выступит с лекцией (12+), посвященной истории и эстетике буто.

Кацура Кан — легенда современного танца, ученик основателя буто Тацуми Хидзиката. Он более 45 лет исследует природу движения, импровизации и сценического присутствия. Является обладателем высшего рейтинга критиков Эдинбургского Фриндж-фестиваля (2001 год), представляющего мировой срез самых интересных театральных постановок каждый год. В свои 77 лет мастер продолжает выходить на сцену, ставить спектакли, преподавать по всему миру, поддерживая и развивая местные буто-сообщества, организуя конференции и международные фестивали буто.

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