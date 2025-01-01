В Прикамье начался приём заявлений на участие в ДЭГ Голосование будет проходить с 12 по 14 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Избирательной комиссии Пермского края, 28 июля начался приём заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и голосовании на удобном избирательном участке через механизм «Мобильный избиратель». Выборы в Прикамье, как и в других российских регионах, состоятся в течение трех дней, с 12 по 14 сентября.

Для избирателей Пермского края ДЭГ доступно во всех избирательных кампаниях, которые проходят в регионе. Это выборы губернатора и восемь выборов депутатов муниципальных дум в Березниках, Бардымском, Еловском, Карагайском, Кишертском, Куединском, Сивинском и Частинском округах. Кроме того, состоятся дополнительные выборы в Горнозаводске, Кизеле и Лысьве.

Механизм «Мобильный избиратель» будет действовать только на выборах губернатора. Он позволяет выбрать удобный избирательный участок по местонахождению избирателя на территории Прикамья и проголосовать в один из дней выборов.

Заявление о включении в список избирателей можно подать через портал «Госуслуги» в разделе «Выборы». Кроме этого, можно написать заявление о выборе удобного избирательного участка через механизм «Мобильный избиратель» в любом отделении МФЦ или территориальной избирательной комиссии, а с 3 сентября — в любой участковой комиссии.

Приём заявлений избирателей — до 8 сентября. По всем вопросам участия в ДЭГ можно обращаться на горячую линию крайизбиркома по тел. 8-902-795-23-03.

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