В июне средний размер потребительского кредита в Прикамье вырос почти на 13% Выше рост показали только два региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации, предоставленной кредиторами, анализируемыми Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2025 года средняя сумма, на которую выдавались потребительские кредиты в Пермском крае, достигла 151,2 тыс. руб. Это демонстрирует увеличение на 12,8% в сравнении с маем 2025 года, когда этот показатель составлял 134 тыс. руб.

В среднем, по 20 регионам, являющимся лидерами в сфере розничного кредитования, средний размер кредита составил 175,3 тыс. руб., что на 7,1% больше, чем в мае 2025 года. Опять же, в сравнении с июнем 2024 года, в июне 2025 года наблюдается уменьшение среднего чека потребительского кредита на 8,6%.

Наибольшие средние размеры выданных потребительских кредитов в июне 2025 года были зафиксированы в Москве (303 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (253,4 тыс. руб.) и Московской области (234,1 тыс. руб.).

Наиболее значительный рост среднего чека потребительского кредита в июне 2025 года по сравнению с маем 2025 года показали Нижегородская область (+15,4%), Приморский край (+13,8%) и Пермский край (+12,8%).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отмечает, что после незначительного спада в мае в июне средний размер потребительского кредита возобновил свой рост. Он напомнил, что со второй половины предыдущего года наблюдалось снижение среднего чека потребкредита в течение семи месяцев подряд, достигнув минимума в январе 2025 года. Подобная динамика во многом была обусловлена строгой денежно-кредитной политикой, проводимой регулятором для сдерживания кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в частности, в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Однако с февраля данный показатель постепенно восстанавливался, стабилизировавшись во 2 квартале 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.