Алёна Бронникова Оптовая компания по поставке португальских вин в Перми ликвидирует юрлицо ООО «Импорт вина» ведёт деятельность с 2019 года Поделиться Твитнуть

Оптовая компания по поставке португальских вин в Перми ООО «Импорт вина» находится в стадии ликвидации с 10 июля. Об этом сообщается в выписке из ЕГРЮЛ. Общество было зарегистрировано в ноябре 2019 года.

Уставный капитал составляет 10 млн руб. Учредителями выступают португальская компания «Вангуардеагле-Медиацао Имобилиариа Импессоал ЛДА» (доля в компании — 90%) и Татьяна Безукладникова (10%), которой также принадлежит пермская организация розничной торговли ООО «Лучшие вина».

Согласно финансовой отчётности за прошлый год, доходы ООО «Импорт вина» сократились на 72%, до 3,2 млн руб. После убытка в 9,2 млн в 2023 году в 2024-м компании удалось нарастить чистую прибыль до 40 тыс. руб. ООО «Лучшие вина» показало рост выручки на 65%, до 22,9 млн руб., а рост чистой прибыли до 4,2 млн, после убытка в 61 тыс. руб.

Первым на информацию о ликвидации обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». По данным издания, оптовая компания закроется, а магазин Portwines, который был открыт в 2021 году по ул. Малышева, 3, продолжит свою работу. Ввозные пошлины вина в Россию из недружественных стран были увеличены в 2024 году. Повышение произошло с 20 до 25%, но не менее 2 долл. за литр.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми растёт популярность гастрономических событий, гастроужинов, авторских вечеров и дегустаций вин. По словам экспертов, интерес пермяков к ним увеличился от 10% до кратного роста, и в ближайшей перспективе ожидается только положительная динамика.

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