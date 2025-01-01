Более 80 сотрудников общепита пожаловались в трудовую инспекцию Пермского края 70 предприятий общественного питания оштрафованы на 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года Государственная инспекция труда в Пермском крае обработала более 80 заявлений от работников сферы общественного питания, касающихся несоблюдения трудовых норм, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основные вопросы, поднимаемые в обращениях, касались заработной платы, оформления трудовых соглашений и обеспечения безопасных условий труда. Большая часть жалоб поступила от лиц, занятых в качестве официантов.

За отчётный период было проведено 10 проверок, в результате которых выявлено свыше 30 нарушений. Работодателям были выданы предписания об устранении выявленных недочётов и применении мер дисциплинарного взыскания.

Анализ выявленных нарушений показывает, что наиболее распространенными являются нарушения, касающиеся медицинских осмотров, обучения персонала по вопросам охраны труда, обеспечения средствами индивидуальной защиты, а также выплаты заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты труда.

В текущем году за несоблюдение требований трудового законодательства к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 500 тыс. руб. привлечено более 70 предприятий общественного питания, сообщила заместитель руководителя инспекции Ирина Зройчикова.





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