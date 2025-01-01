Прокуратура помогла медработникам Прикамья получить соцвыплаты на 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Краснокамска, отреагировав на коллективную жалобу медицинских работников, касающуюся нарушений их трудовых прав, инициировала проверку.

В ходе неё выяснилось, что сотрудники стационарных отделений Краснокамской городской больницы, входящей в состав районной больницы, не получали положенные им специальные социальные выплаты, несмотря на законное право на них.

Для защиты трудовых прав 185 работников, включая врачей и средний медицинский персонал стационарных отделений, прокурор подал в суд иск. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, иск был удовлетворён судом.

В настоящее время медицинскому персоналу учреждения выплачены причитающиеся социальные выплаты на общую сумму, превышающую 4,3 млн руб.

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