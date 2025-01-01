В Прикамье более 500 должников могут лишиться своих автомобилей Их стоимость — 275 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

С начала этого года судебные приставы Прикамья арестовали 508 автомобилей, которые принадлежат должникам, общей стоимостью порядка 275 млн руб. В числе арестованных авто — иномарки и отечественные машины. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФСПП по Пермскому краю.

Чтобы избежать ареста имущества, неплательщики зачастую пытаются спрятать его. В частности, в этом году приставы смогли разыскать и арестовать 94 транспортных средства, которые скрывали должники.

Самыми дорогостоящими автомобилями стали Mercedes-Benz GLS (10 млн руб.), BMW X6 (4 млн руб.) и грузовой фургон Renault Master (3,5 млн руб.).

Дороже всех с торгов были проданы арестованные за долги владельцев Lada Vesta и Volkswagen Polo. В результате их продажи взыскатель смог вернуть 818 тыс. руб., во втором случае — 406 тыс. руб.

Всего с января по июнь на реализацию в регионе был передан 191 автомобиль общей стоимостью около 81 млн руб. Если покупатель на машину не находится, то они предлагаются взыскателям в счёт погашения долга. Принять нереализованные на торгах машины стоимостью более 26 млн руб. в этом году согласились 36 взыскателей.

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