Пострадавший в ДТП пермяк отсудил 800 тысяч с компании, где трудился виновник аварии Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

После дорожно-транспортного происшествия, в которое попал житель Перми, пострадавший добился компенсации за моральный ущерб от строительной организации, где трудился виновник аварии, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

Инцидент случился на трассе Оса—Чернушка. По невыясненным обстоятельствам водитель автомобиля марки «УАЗ» неожиданно пересёк разделительную линию и врезался во внедорожник. Управлявший японским джипом получил серьёзные повреждения, оценённые как вред здоровью средней степени тяжести. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и продолжительное лечение в больнице, потерпевший продолжал испытывать постоянную физическую боль, а также ощущал подавленность и страх за своё будущее. Пострадавший решил, что имеет основания требовать компенсацию морального вреда от организации, где работал виновник ДТП, и подал иск в суд.

В процессе судебного разбирательства у суда не возникло сомнений в законности требования компенсации морального ущерба с юридического лица. В материалах дела имелись доказательства того, что водитель «УАЗа» официально являлся сотрудником дорожно-строительной фирмы и на момент аварии находился в рабочей поездке. Также было установлено, что именно ответчик нёс ответственность за источник повышенной опасности во время ДТП. Принимая во внимание действующее законодательство, суд постановил, что общество с ограниченной ответственностью обязано выплатить пострадавшему 800 тыс. руб.

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