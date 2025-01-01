В Перми ушла из жизни фельдшер скорой помощи Ирина Коваленко Её похоронят 28 июля Поделиться Твитнуть

фото «Пермской станции скорой медицинской помощи»

В Перми ушла из жизни Ирина Коваленко, фельдшер скорой помощи, ветеран подстанции в Кировском районе, где она проработала 45 лет, сообщили на «Пермской станции скорой медицинской помощи».

Ирина Коваленко начала свою карьеру после окончания училища в 1980 году. Сначала работала в общепрофильной бригаде, а затем перешла в реанимационную команду.

С 1991 года фельдшер специализировалась на оказании помощи детям, а с 2014 года занималась обработкой вызовов и их распределением между бригадами. В марте 2025 года Ирина Коваленко вышла на заслуженный отдых.

24 июля её жизнь оборвалась. Коллеги вспоминают Ирину как отзывчивого, добросердечного и обаятельного человека. Она передала свою страсть к медицине своей дочери, которая год назад начала работать врачом на той же подстанции скорой помощи.

Церемония прощания с Ириной Коваленко состоится в Перми 28 июля в 13:00 в храме Святителя Николая Чудотворца по адресу: ул. Ирбитская, 37.

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