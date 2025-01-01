От аэропорта Перми в суде требуют устранить дефекты на взлётной полосе Рассмотрение дела назначено на 28 августа Поделиться Твитнуть

перрон пермского аэродрома

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» к АО «Международный аэропорт Пермь». Согласно судебным материалам, истец настаивает на взыскании с ответчика штрафа в размере 1,639 млн руб., а также требует провести работы по устранению выявленных дефектов.

В частности, как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», предприятие требует заделать трещины (как продольные, так и поперечные, достигающие ширины 10 мм) на взлетно-посадочной полосе, восстановить герметичность швов и ликвидировать сколы на краях плит. Аналогичные требования предъявляются к состоянию рулежной дорожки №2, перрона и площадки, где воздушные суда обрабатываются антиобледенительной жидкостью.

Как следует из представленных в суд документов, руководство АО «Международный аэропорт Пермь» выразило готовность к мирному урегулированию возникшего спора. Рассмотрение дела в суде назначено на 28 августа.

Напомним, с 2018 года на территории пермского аэропорта ведётся реконструкция перрона и двух рулежных дорожек. Подрядчиком дважды выступало ООО «Стройтрансгаз», однако оба раза контракты были расторгнуты. В мае ФКУ «Ространсмодернизация», выступающее заказчиком, объявило новый конкурс на доработку проектной документации и дальнейшую реконструкцию объектов. Общая стоимость работ оценивается в 1,9 млрд руб., а завершение планируется не позднее 30 сентября 2026 года.

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