Полторы тысячи паломников отправились в крестный ход из Перми на Белогорье Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В Перми 26 июля начался ежегодный Белогорский Свято-Серафимовский крестный ход, собравший около 1,5 тыс. верующих. Об этом пишет ВЕТТА.

Отправной точкой для колонны паломников стала Соборная площадь, откуда они направились к Свято-Николаевскому Белогорскому монастырю, находящемуся вблизи д. Белая Гора Кунгурского района. Путь протяженностью 120 км займёт у участников шествия шесть дней, что подразумевает преодоление примерно 20-30 км ежедневно.

Началом крестного хода стала Божественная литургия, совершённая в Крестовом храме, посвящённом святителю Митрофану Воронежскому. Это мероприятие приурочено к празднованию дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского, отмечаемого 1 августа. На протяжении всего пути паломники будут придерживаться утвержденного маршрута, совершая остановки для молитв и отдыха.





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