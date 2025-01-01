В зеркальную календарную дату в Пермском крае поженились более 300 пар Поделиться Твитнуть

В зеркальную календарную дату — 25 июля 2025 года — в Пермском крае зарегистрировали рекордное количество браков. В этот день поженились более трёхсот пар. Об этом сообщают «Вести-Пермь».

Для сравнения: в предыдущий подобный день в нашем регионе зарегистрировали 267 браков. Как отмечают организаторы мероприятий, свадьбы в зеркальные даты продолжают набирать популярность.

Чтобы удовлетворить повышенный спрос, на этот раз в Перми для бракосочетания открыли дополнительную площадку — «Хрустальный зал», который находится на набережной Камы.





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