В Перми за полгода задержали 20 расклейщиков незаконных объявлений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за первое полугодие задержано 20 расклейщиков незаконных объявлений. Об этом сообщает городская администрация.

Так, в Мотовилихинском районе задержали трех расклейщиков, они размещали рекламу на опорах сетей и коммутационных шкафах. В Индустриальном районе были пойманы еще пять нарушителей. Они распространяли рекламу на фасадах многоквартирных домов и опорах сетей по улицам Нефтяников, Чайковского и Мира.

Один расклейщик был замечен в Дзержинском районе, три — в Ленинском. Еще шестерых задержали в Кировском районе и двух — в Орджоникидзевском. Как отметили в пермской мэрии, все задержанные привлечены к административной ответственности.





Напомним, за расклейку объявлений в не предназначенных для этого местах грозит штраф: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб. Отметим, пермяки могут получить 15 тыс. руб. за информацию о случаях незаконного нанесения граффити на фасады зданий.

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