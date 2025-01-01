Только 23% пермяков легко расстаются с ненужными вещами Поделиться Твитнуть

Старые вещи вызывают у жителей Прикамья противоречивые чувства. Согласно результатам опроса, 24% участников признались, что им особенно трудно расставаться с одеждой и обувью. Для 14% ценность вещей определяется воспоминаниями — именно такие предметы чаще всего оказываются «неподъёмными» для мусорного ведра. Об этом сообщает SuperJob.

Сложности с утилизацией старой бытовой техники и электроники испытывают 8% опрошенных. Ещё 7% затрудняются выбрасывать книги, а по 4% — мебель, игрушки и детские вещи. Подарки и бижутерия имеют особое значение для 3% респондентов.





Среди других вещей, вызывающих сожаление при утилизации, называются инструменты, запчасти, посуда, пластиковые пакеты и комнатные растения.

Интересно, что 23% участников исследования легко избавляются от ненужного имущества. А вот 11% — напротив, абсолютно не могут решиться на такой шаг.

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