За сутки жители Прикамья потеряли 7 млн рублей из-за мошенников Всего пострадали восемь человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сутки жители Прикамья из-за мошенников потеряли порядка 7 млн руб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Всего пострадало восемь человек. Так, например, 86-летнему пермяку позвонила женщина, представилась юристом. Она заявила, что с его счетов пытаются похитить деньги. Позднее ему позвонил якобы представитель прокуратуры, который убедил его обналичить 1 млн руб. и передать курьеру. Только спустя пару дней пенсионер понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Также мошенник попытался обмануть 85-летнюю женщину, представившись сотрудником силовых ведомств. Он сказал, что ей перевели деньги из недружественного государства. За это ей «грозит» уголовная ответственность. Несколько дней аферисты психологически давили на женщину. В итоге она собрала 770 тыс. руб. и на такси поехала передавать деньги. Но бдительный водитель, почуяв неладное, сообщил о подозрительной посылке сотрудникам полиции, которые вернули женщине ее средства.

Ещё одна пермячка передала мошенникам почти 3 млн руб. В течение 17 дней ей звонили преступники, поэтапно она передавала им деньги, обналичив их со всех своих вкладов. По такой же схеме другая пермячка перевела злоумышленникам 1,2 млн руб.

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