В Пермском крае открыли памятник первооткрывателю калия Николаю Рязанцеву Монумент установили в Соликамске Поделиться Твитнуть

В субботу, 26 июля, в Соликамске состоялось торжественное открытие памятника инженеру Николаю Рязанцеву, который считается первооткрывателем залежей калия в Прикамье. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

На церемонию открытия прибыли губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и гендиректор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук и глава Роснедр Олег Казанов. В этом событии принял участие также правнук инженера — Игорь Рязанцев. Он поблагодарил организаторов за сохранение памяти о своем предке.

Знаковый объект в виде бронзового бюста Николая Рязанцева установили рядом с Людмилинской скважиной. Именно в этом месте сто лет назад было обнаружено Верхнекамское месторождение калийных солей.

Монумент изготовил пермский скульптор Илья Галиулин. Открытие памятника приурочено к столетию с момента.

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