Авиакомпании пока не планируют выполнять прямые рейсы из Перми в Геленджик Аэропорт в южном городе возобновил работу после долгого перерыва Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Из пермского аэропорта пока не планируют возобновлять прямые авиарейсы до Геленджика. С 2022 года аэропорт этого южного города России закрыли, чтобы обеспечить территориальную безопасность, однако в июле этого года он возобновил работу.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу пермского аэропорта Большое Савино, причины отсутствия планов по возобновлению воздушного авиасообщения между двумя городами не раскрываются.

Ранее, до 2021 года, прямые рейсы из Перми в Геленджик выполняли авиакомпании «ЮВТ Аэро», Utair и «Аэрофлот». Например, компания «ЮВТ Аэро» перевозила пассажиров на воздушных судах Bombardier CRJ200.

Сейчас улететь на южный курорт из Перми можно лишь с пересадкой в Москве или Адлере. Стоимость билета начинается от 14 тыс. руб.

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