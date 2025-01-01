В Перми школьников временно оставили без льготных проездных Текущая льгота действует до 1 ноября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В департаменте транспорта администрации Перми рассказали о ситуации с льготными проездными на квартал, которые учащиеся 5-11 классов не могут купить.

По данным департамента, причина в том, что возможность приобретения льготных проездных ограничена до момента подтверждения льготы на следующий период. Срок действия текущей льготы заканчивается 1 ноября.

«Однако уже приобретённые проездные документы остаются в действии до завершения срока их действия. Также остаются доступными все остальные тарифы», — сообщили в дептрансе.

В ведомстве обратили внимание на то, что льготные проездные действительны только при наличии документа, подтверждающего льготу (справка из школы или студенческий билет). При этом кондуктор или контролёр имеют право запрашивать этот документ в любой момент поездки.

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