Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские постановщики в Краснодаре создают спектакль по «Войне и миру» Премьера состоится в ноябре Поделиться Твитнуть

Ирэна Ярутис с эскизом будущего спектакля. Фото: vk.com/dvorets_iskusstv

В Краснодарском дворце искусств пермская постановочная группа готовит спектакль «Первый бал Наташи Ростовой» (12+) по избранным сценам из романа Толстого «Война и мир».

В основу спектакля положена инсценировка пермского драматурга Ильи Губина, сделанная для проекта Театра-Театра «Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой» (16+), осуществлённого в 2018 году. Это была последняя режиссёрская работа Владимира Гурфинкеля в Театре-Театре.

Спектакль в Краснодаре ставит режиссёр-балетмейстер с пермским бэкграундом — Ирина Ткаченко, автор многих известных в Пермском крае спектаклей, таких как «Шинель» (12+) и «Сказка о царе Салтане» (6+) в Театре-Театре или «Зарни Инь. Золотая баба» (12+) в Коми-Пермяцком драматическом театре.

Как рассказал «Новому компаньону» Илья Губин, краснодарский проект существенно отличается от спектакля Гурфинкеля.

Илья Губин, драматург:

— В новой версии пьесы большее место уделено разговорам о политической ситуации в Российской Империи в преддверии Отечественной войны 1812 года. Добавлены герои, которых не было в пермском спектакле, например Соня Ростова и Марья Дмитриевна Ахросимова, увеличены линии главных героев — Наташи и Андрея, Пьера и Элен, а также возвращены сцены, которые были купированы режиссёром пермской версии спектакля.

Музыка для «Первого бала Наташи Ростовой» написана новая, её автором стала Ольга Шайдуллина, активно сотрудничающая с Театром-Театром и в качестве композитора, и в качестве художественного руководителя детской сцены — Театра-Тятрика. Автором музыки пермского спектакля был Виталий Истомин.

Что объединяет пермскую и краснодарскую постановки — так это художник: в обоих случаях это Ирэна Ярутис, однако сценография будет совершенно новая.

В Театре-Театре «Бал» шёл в верхнем фойе, и зрители были его участниками. В Краснодарском дворце искусств спектакль будет играться на сцене, а зрители расположатся в зале, однако элементы иммерсивности всё же будут присутствовать. Как сказано на сайте Краснодарского муниципального творческого объединения, задействован будет весь Дворец искусств, включая фойе. «Не удивляйтесь, если вам встретится сам государь император Александр I. Так что стоит позаботиться о соответствии вашей одежды статусу события. Дресс-код не то чтобы обязателен, но весьма приветствуется!» — предупреждают будущих зрителей.

В проекте участвуют Кубанский симфонический оркестр, а также артисты краснодарского Молодёжного театра и Музыкального шоу-театра «Премьера».

Премьера назначена на 1 ноября.

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