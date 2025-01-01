В Пермском крае под Куедой погиб водитель скутера Мужчина врезался в дорожное ограждение Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Утром 26 июля в Куединском муниципальном округе случилось смертельное ДТП, в которое попал мужчина 1981 г.р. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

По данным ведомства, в около 7:10 по автодороге Куеда—Аксаитово со стороны Республики Башкортостан ехал водитель скутера. По предварительным данным, на 3 км автодороги он наехал на дорожное ограждение, в результате чего получил смертельную травму.

Сейчас сотрудники полиции на месте происшествия проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В связи с ДТП в Госавтоинспекции призывают всех водителей соблюдать правила дорожного движения: не нарушать скоростной режим и не садиться за руль в состоянии опьянения.

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