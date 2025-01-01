За пять лет производство молока в Прикамье увеличат до 200 тысяч тонн Для достижения цели будут улучшены меры поддержки аграриев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае планируют увеличить производство молочной продукции на 200 тыс. тонн. Об этом в пятницу, 25 июля, в ходе рабочей встречи рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут.

В настоящее время, как отметил Махонин, молочное животноводство является приоритетом в сельском хозяйстве. Для увеличения производства молока планируется улучшить меры поддержки для аграриев и активно использовать федеральные программы.





«По итогам 2024 года федеральный отбор на получение субсидий прошли восемь проектов», — сообщил губернатор.





Махонин также сообщил о подготовке к уборочной кампании. Он отметил, что в регионе несколько лет действует практика предоставления мер поддержки аграриям до начала посевной и уборки урожая. На эти цели ежегодно выделяется 3 млрд руб. В настоящее время уже доведено 57% средств, готовность хранилищ составляет 100%, а готовность техники — 89%.





Оксана Лут отметила результаты региона в развитии агропромышленного комплекса: в прошлом году сельское хозяйство Прикамья показало рост на 3%, что выше среднего показателя по России. Экспорт продукции АПК из региона также увеличился на 14%.

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