Банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых Поделиться Твитнуть

На очередном заседании совета директоров Центральный Банк Российской Федерации принял решение о снижении ключевой ставки до 18% в годовом исчислении. Информация об этом решении была опубликована на официальном интернет-ресурсе регулятора.

В Центробанке отметили, что текущее инфляционное давление, в том числе его устойчивая составляющая, уменьшается более быстрыми темпами, чем это ожидалось ранее. Также наблюдается замедление роста внутреннего спроса. Экономика постепенно возвращается к сбалансированному развитию.

В официальном сообщении говорится, что Банк России намерен поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, необходимые для достижения целевого уровня инфляции к 2026 году. Согласно базовому сценарию, это предполагает удержание средней ключевой ставки в пределах 18,8-19,6% годовых в 2025-м и 12-13% годовых в 2026 году, что указывает на длительный период жесткой монетарной политики.

В ЦБ РФ подчеркнули, что последующие решения относительно ключевой ставки будут приниматься с учетом стабильности снижения инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

По прогнозам Банка России, при условии проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 6-7% в 2025 году, вернется к целевому значению в 4% в 2026 году и останется на этом уровне в дальнейшем.

Резюме обсуждения по ключевой ставке будет опубликовано Банком России 6 августа. Следующее заседание, посвящённое этому вопросу, запланировано на 12 сентября 2025 года.

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