В Пермском крае архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима ушёл на покой Обязанности руководителя Соликамской епархии возложены на митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия Поделиться Твитнуть

Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима официально завершил свою деятельность на посту главы епархии. Он подал прошение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу об отставке, которое было принято.

Управлять Соликамской епархией временно будет руководитель Пермской митрополии Мефодий. Об этом сказано в решении Священного Синода РПЦ от 24 июля (согласно Журналу № 66).

Отмечается, что Преосвященный архиепископ Зосима, управляющий Соликамской и Чусовской епархией, подал прошение об уходе на заслуженный отдых в связи с достижением 75-летнего возраста. В соответствии с п. 26 г. XV Устава РПЦ: «По достижении 75 лет архиерей направляет прошение Патриарху Московскому и всея Руси об увольнении на покой. Вопрос о сроках удовлетворения данного прошения решается Священным Синодом».

Зосима родился 12 июля 1950 года в с. Новочеркасское Целиноградской области Казахстана в семье служащих, в 1964 году остался сиротой.

В 1968 году окончил среднюю школу-интернат. В 1968-1970 годах служил в Советской Армии. Затем поступил в Московские духовные школы. По окончании учёбы служил в Махачкале, в Грозном, в Элисте. 21 августа 1987 года пострижен в монашество с именем Зосима.

24 февраля 2006 года возведен в сан архиепископа.

Решением Священного Синода от 4 мая 2017 года утвержден в должности священноархимандрита Свято-Троицкого мужского монастыря Соликамска.





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